Prevén IMEF recesión por bajo o nulo crecimiento económico en 1er Trimestre

Gonzalo Aguilera, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos y Finanzas (IMEF) dio a conocer que se prevé una recesión focalizada en algunas industrias esto debido al bajo o nulo crecimiento económico en el país.
“Lo que se advertido es que no se ve una recesión generalizada, pero si se ve recesión focalizada en ciertos sectores y lo que tenemos que hacer como país es reinventarte ya que, si hay advertencia de recesión”, comentó.
Se dará un golpe económico en el sector de manufactura con la falta de inversión extranjera, sector energético que es en el más se dará por la economía que tiene Pemex.
Asegura que este es un pronostico económico en caso de que no se crezca en el segundo trimestre de este año, pues en el primer trimestre se dio un nulo crecimiento económico por lo cual se prende una alerta.