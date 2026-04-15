Respalda Sindicato de Oaxaca, el trabajo realizado por el Dr. Julio Mercado en esa entidad

La Sección XXVIII del Sindicato Nacional de Seguro Social en Oaxaca reconoció públicamente la trayectoria y el desempeño del doctor Julio Mercado Castruita al frente de la delegación del IMSS en esa entidad, quien en las próximas horas tomará posesión de la Institución en Chihuahua.

A través de un desplegado este organismo sindical externó “su sincero agradecimiento, por el desempeño al frente del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) en Oaxaca durante estos años”.

Enfatizó en la invaluable aportación institucional y el trabajo bilateral que se desarrolló en un marco de respeto, diálogo y confianza, en beneficio de las y los trabajadores del Seguro Social y de la derechohabiencia oaxaqueña.