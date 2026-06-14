Persecución termina en choque en la vialidad Los Nogales; reportan seis lesionados

Policías municipales que realizaban labores de vigilancia en la zona norte de la ciudad, le marcaron el alto a un vehículo, cuyo conductor hizo caso omiso y huyó, lo que desató una persecución que culminó en un triple choque y dejó como saldo seis personas lesionadas.

Según el reporte, el conductor de un Mercedes CL 250 huyó de los policías y desató una persecución, además de circular en sentido contrario en Nogales y Sosa Vera.

Debido a ello, chocó contra una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y contra una camioneta Renault Duster en la que viajaba una familia.

En total fueron seis personas lesionadas, incluyendo al conductor responsable, quien quedó bajo resguardo policiaco.