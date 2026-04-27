Omisión de cuidados en menores y abuelitos; casos latentes en la capital

La principal incidencia que se comente en contra de personas de la tercera edad y en niñas, niños y adolescentes, es la omisión de cuidados. Dichos actos son la primera causa de los reportes que llegan y se atienden de forma preliminar el DIF Municipal para turnarlo al Estado. Lo anterior lo informó este lunes Liliana Herrera, directora del DIF Municipal que encabeza la presidenta Karina Olivas.

Compartió que en el primer trimestre del 2026, el DIF Municipal ha atendido 935 denuncias de las cuales tienen que ver con: violencia familiar (111); negligencia (112) y por omisión de cuidados (212).

En el caso de los menores de edad que han sido reportados tanto por maestros y vecinos, es porque los padres o tutores no los asean y así los mandan a la escuela, otro de los casos, es que no los mandan a estudiar y tampoco los llevan con el médico cuando los niños y niñas presentan alguna enfermedad.

Por otro lado, a los abuelitos también se les abandona, no se les brindan alimentos necesarios e incluso la Policía Municipal ha intervenido por violencia intrafamiliar, donde adultos mayores son agredidos por sus propios hijos.



La funcionaria capitalina instó a los ciudadanos a denunciar, marcando al 072, extensión 2244, pues dijo que de los casos que ya se han atendido, han sido gracias a las denuncias de vecinos.