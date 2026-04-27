Soto Payán, Villasana y Muñoz solicitan juicio político en contra de la magistrada Elizabeth Macías

Eloy Soto Payán, Héctor Villasana y Enrique Muñoz solicitaron de manera formal ante el Congreso del Estado, solicitaron abrir un juicios político en contra de la magistrada Elizabeth Macías Márquez, a quien acusan de la “comisión de actos y omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y del buen despacho de la función jurisdiccional”.

Esto a raíz de que la magistrada en mención revocó la vinculación a proceso en contra de Fernando Ramírez, acusado de intento de homicidio en contra de los tres antes mencionados, quienes acusan tráfico de influencias y presiones a la magistrada.

La solicitud fue presentada este día ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, luego de que la resolución de la magistrada Macías permitiría que Fernando Ramírez librara las acusaciones de intento de homicidio en contra de Soto Payán, Villasana y Muñoz.

Los antes mencionados alegan que “sus actos (de la magistrada Macías) redundan en violaciones graves a la Constitución, al debido proceso y al principio de legalidad, afectan al sistema de justicia, trasgreden los principios de imparcialidad e independencia judicial, y se le atribuye el ejercicio abusivo de la función jurisdiccional”.