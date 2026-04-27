Firma Chihuahua memorándum de entendimiento en materia de turismo con el estado de Sonora

La Secretaría de Turismo de Chihuahua firmó un memorándum de entendimiento en materia turística con el estado de Sonora, en el marco de la 50 edición del Tianguis Turístico de México 2026.

Este acuerdo tiene como objetivo fortalecer la colaboración entre ambas entidades mediante la identificación de áreas de cooperación, el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas, así como el desarrollo conjunto de estrategias que impulsen la actividad turística.

Entre los principales alcances del memorándum, se contempla trabajar en el intercambio de conocimientos, indicadores y estadísticas, así como en la generación de inteligencia de mercados que permita fortalecer la toma de decisiones en el sector.

De igual forma se busca promover de manera conjunta los destinos turísticos dr las dos regiones.

El documento fue firmado por el secretario de Turismo de Chihuahua, Edibray Gómez Gallegos y el secretario de Economía y Turismo de Sonora, Roberto Gradillas Pineda.

Ambos funcionarios coincidieron en la importancia de establecer alianzas estratégicas para el desarrollo y fortalecimiento del turismo regional.

El Tianguis Turístico de México, en su edición número 50 se realiza del 27 al 30 de abril de 2026 en Acapulco, Guerrero, y reúne a los principales actores del sector a nivel nacional e internacional.

En esta edición se cuenta con más de 8 mil asistentes y la representación de las 32 entidades federativas, además de ocho pabellones internacionales, con la presencia de países como Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Japón, Nicaragua y Colombia como el país invitado.