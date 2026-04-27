Anuncian cambios en rutas de transporte por desfile del Día del Trabajo

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Transporte informó que con motivo del desfile por el Día de Trabajo, este viernes 1 de mayo habrá modificaciones en las rutas del transporte colectivo a su paso por el centro de la ciudad.

El cambio en los recorridos permanecerá de las 6:00 de la mañana, a las 2:00 de la tarde.

*-MODIFICACIONES

– Ruta Auxiliar

Circula por avenida Colón con dirección al centro de la ciudad, llega a avenida Juárez donde da vuelta a la derecha. Posteriormente, avanza a calle 27 donde nuevamente gira a la derecha y continúa hasta incorporarse a avenida Niños Héroes, donde dará vuelta a la derecha para seguir con su ruta habitual.

– Rosario, Ramiro Valles, Dale

Circulará por avenida Juárez dentro de su recorrido habitual en sentido este-centro. Continúa hasta la 27 donde vira a la derecha, toma Teófilo Borunda Norte y en avenida Mirador efectúa vuelta en “U” para incorporarse a Teófilo Borunda Sur. Continúa su recorrido y gira a la derecha sobre Díaz Ordaz, para seguir con su ruta habitual.

En el sentido contrario circula por avenida 20 de Noviembre, vuelta a la izquierda en calle 20 (a la altura de la penitenciaría) y gira a la derecha en calle 1° de Mayo hasta avenida Independencia, donde dará vuelta a la izquierda. Continuará hasta avenida Niños Héroes, donde girará a la derecha para incorporarse nuevamente a su ruta habitual.

– Kennedy

Al circular circula por avenida Juárez en sentido este-centro, dará vuelta a la derecha en calle 27. Sigue hasta Teófilo Borunda Norte y avenida Mirador donde dará vuelta en “U” para incorporarse a Teófilo Borunda Sur. Después continúa su recorrido y realiza vuelta a la derecha sobre bulevar Díaz Ordaz, para seguir con su ruta habitual.

En el sentido contrario, la ruta circula por Paseo Bolívar, da vuelta a la izquierda sobre avenida Independencia. Luego gira a la derecha sobre avenida Niños Héroes hasta llegar a Cristóbal Colón, donde da vuelta a la derecha. Después continúa hasta avenida Juárez, donde gira a la izquierda para continuar con su ruta habitual.

– 2 de Octubre

La ruta circula por avenida Juárez dentro de su recorrido habitual en sentido este-centro. Continúa hasta llegar a calle 27, donde realiza vuelta a la derecha, siguiendo hasta Teófilo Borunda Norte y avenida Mirador, vuelta en “U” para incorporarse a Teófilo Borunda Sur. Posteriormente, continúa hasta llegar a calle 13, donde realiza vuelta a la derecha, para después girar a la izquierda sobre avenida Niños Héroes y continuar con su ruta habitual.

– Komatsu (Inverso y Directo)

La ruta se incorpora sobre avenida Independencia y continúa hasta llegar a avenida Niños Héroes, luego da vuelta a la derecha sobre Colón. Posteriormente se incorpora a avenida Juárez dentro de su recorrido habitual en sentido este-centro. Continúa hasta llegar a calle 27, da vuelta a la derecha y sigue hasta Teófilo Borunda Norte y avenida Mirador, ahí da vuelta en “U” para incorporarse a Teófilo Borunda Sur. Finalmente continúa su recorrido y realiza vuelta a la derecha sobre bulevar Díaz Ordaz, para seguir con su ruta habitual.

– Campesina – Sector 3

La ruta circula por avenida Pacheco, vuelta a la izquierda sobre avenida 20 de Noviembre. Después, gira a la derecha sobre avenida Independencia y continúa hasta calle Camargo, donde realiza vuelta a la derecha. Luego, gira a la izquierda sobre calle Julián Carrillo y posteriormente realiza vuelta a la derecha para incorporarse nuevamente a avenida Independencia. Continúa su recorrido y gira a la izquierda sobre Teófilo Borunda Norte. Finalmente, efectúa vuelta en “U” a la altura de avenida Mirador para incorporarse a Teófilo Borunda Sur y posteriormente realiza vuelta a la derecha sobre bulevar Díaz Ordaz y continúa con su ruta habitual.

En el sentido contrario, la ruta circula por calle Aldama y se incorpora a bulevar Díaz Ordaz realizando vuelta a la derecha, el cual posteriormente se convierte en calle 22. Finalmente, realiza vuelta a la izquierda para incorporarse a avenida 20 de Noviembre y continúa con su ruta habitual.

– Campesina – Santa Rosa

El camión circula por la calle Aldama en sentido oeste-este; posteriormente, da vuelta a la derecha en bulevar Díaz Ordaz, el cual se convierte en calle 22. Finalmente, da vuelta a la izquierda para incorporarse a avenida 20 de Noviembre, continúa hasta la calle 4ª y da vuelta a la derecha, sigue su ruta habitual.

– Avenida Zarco

Circula por calle 1° de Mayo, en sentido oeste-este, vuelta a la izquierda sobre avenida Independencia. Posteriormente, giran a la derecha sobre calle Progreso y continúan hasta incorporarse a Teófilo Borunda Sur, vuelta a la derecha. Después, realizan vuelta a la derecha sobre calle Neri Santos, continúan hasta calle Julián Carrillo y giran nuevamente a la derecha. Posteriormente, se incorporan a avenida Independencia mediante vuelta a la derecha, para después girar a la izquierda sobre Teófilo Borunda Norte. Finalmente, realizan vuelta a la izquierda sobre avenida Mirador y vuelta a la derecha sobre avenida Cuauhtémoc, continúa con su recorrido correspondiente.

– Camino Real, Jardines de Oriente, Punta Oriente

Circulan por avenida Independencia y realizan vuelta a la derecha sobre calle Camargo. Posteriormente, giran a la izquierda sobre calle Julián Carrillo y después realizan vuelta a la derecha para incorporarse nuevamente a avenida Independencia. Continúan su recorrido y giran a la derecha sobre calle Progreso, para después realizar vuelta a la derecha sobre Teófilo Borunda Sur. Luego, giran a la derecha sobre calle 13 y, finalmente, realizan vuelta a la izquierda sobre avenida Niños Héroes, continúa con su ruta habitual.

– Sierra Azul, Urbi

La ruta circula por avenida Independencia y realiza vuelta a la derecha sobre calle Camargo. Posteriormente, gira a la izquierda sobre calle Julián Carrillo y después realiza vuelta a la derecha para incorporarse nuevamente a avenida Independencia. Continúa su recorrido y gira a la izquierda sobre Teófilo Borunda Norte. Posteriormente, efectúa vuelta en “U” a la altura de avenida Mirador para incorporarse a Teófilo Borunda Sur. Finalmente, realiza vuelta a la derecha sobre bulevar Díaz Ordaz, continúa con su ruta habitual.

– Riberas, Tarahumara, Tec. Colón, Tec. Industrial, Nombre de Dios

Circulan por avenida Cristóbal Colón, con dirección al centro de la ciudad, hasta llegar a Teófilo Borunda Norte y avenida Mirador, punto en el que efectúan vuelta en “U” para incorporarse a Teófilo Borunda Sur. Posteriormente, continúan hasta llegar a calle 13, donde realizan vuelta a la derecha, para después girar a la izquierda sobre avenida Niños Héroes y continuar con su ruta habitual.

– Panamericana Mirador

La ruta circula por Teófilo Borunda Sur y realiza vuelta a la derecha sobre bulevar Díaz Ordaz, continúa con su ruta habitual.

– Panamericana San Felipe

Circula por Deza y Ulloa y realiza vuelta a la derecha sobre avenida San Felipe. Posteriormente, gira a la izquierda sobre avenida Mirador y continúa hasta incorporarse a Teófilo Borunda Sur mediante vuelta a la izquierda. Después, realiza vuelta a la derecha sobre calle 13 y, finalmente, gira a la izquierda sobre avenida Niños Héroes, continúa con su ruta habitual.

– Ruta 3 – Granjas

Circula por avenida Colón con dirección al centro de la ciudad, continúa hasta incorporarse a Teófilo Borunda Norte, donde realiza vuelta a la derecha. Posteriormente, avanza hasta llegar a avenida Mirador, punto en el que efectúa vuelta en “U” para incorporarse a Teófilo Borunda Sur. Después, continúa su recorrido y realiza vuelta a la derecha sobre bulevar Díaz Ordaz, el cual posteriormente se convierte en calle 22. Finalmente, da vuelta a la izquierda para incorporarse a avenida 20 de Noviembre, continúa con su ruta habitual.

– Mármol

Circula por avenida Colón con dirección al centro de la ciudad. Al llegar a Teófilo Borunda Norte, realiza vuelta a la derecha y continúa hasta avenida Mirador, punto en el que efectúa vuelta en “U” para incorporarse a Teófilo Borunda Sur. Posteriormente, continúa su recorrido y realiza vuelta a la derecha sobre bulevar Díaz Ordaz, para seguir con su ruta habitual.