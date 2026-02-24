Rescatan a víctima y detienen a presunto secuestrador en “La Cueva del Padre”

• Aseguraron 201 mil pesos en billetes de diversas denominaciones, dos fusiles y dos teléfonos celulares

La Unidad Modelo en Atención al Delito de Secuestro, de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, llevó a cabo una operación exitosa para el rescate de una víctima y la detención de un presunto secuestrador en la “Cueva del Padre”, ubicada sobre la Carretera Federal 16, a la altura de Ocampo, Chihuahua.

Las acciones tuvieron lugar la tarde del lunes, como resultado de las investigaciones y trabajos de inteligencia, sobre una víctima de secuestro.

Una vez que se efectuó el operativo, fue detenido formalmente, quien dijo llamarse Jesús José S. N., de 42 años de edad.

Al momento de la revisión, se le aseguró lo siguiente:

La cantidad de 201 mil pesos en 350 billetes con la denominación de 500 pesos y 26 billetes con la denominación de mil pesos.

Además, en el lugar aseguraron un arma de fuego tipo fusil de color negro, con un cargador metálico color negro abastecido con 10 cartuchos útiles, así como un arma de fuego tipo fusil de color negro, las cuales fueron debidamente embaladas.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público y en breve será presentado ante un Juez para la formulación correspondiente por el delito de secuestro agravado.

Cabe señalar que la víctima, de identidad reservada, fue puesta bajo resguardo, luego de que se le brindaron las atenciones necesarias.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).