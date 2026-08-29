Rescatan a 11 migrantes en vivienda de Juárez; uno va a proceso por tráfico de personas

Ciudad Juárez, Chihuahua, 28 de agosto de 2026.— Un grupo de 11 migrantes, entre ellos dos menores de edad, fue rescatado durante un cateo realizado en un domicilio de la colonia Lomas de Poleo, donde presuntamente permanecían bajo resguardo mientras se preparaba su ingreso ilegal a Estados Unidos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Alejandro “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de tráfico de personas, en la modalidad de albergue. El operativo se originó a partir de una denuncia anónima, tras la cual elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron al inmueble, donde encontraron a varias personas solicitando auxilio.

Con una orden de cateo autorizada por un juez federal, personal del Ministerio Público de la Federación, apoyado por elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos de la Agencia de Investigación Criminal, ingresó al domicilio y aseguró diversos indicios relacionados con el posible delito.

De acuerdo con las investigaciones, los migrantes, de nacionalidades guatemalteca, ecuatoriana y cubana, se encontraban en el lugar con la intención de ser trasladados ilegalmente hacia Estados Unidos. Las víctimas señalaron que habían acordado pagar cerca de 20 mil dólares por persona para lograr su ingreso al vecino país, mientras que Alejandro “N” sería quien presuntamente estaba encargado de vigilarlos y cuidarlos.

La FGR recordó que el imputado se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.