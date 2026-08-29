La tecnología impulsa a Wall Street, mientras la atención se centra en el simposio de la Fed

El renovado optimismo en torno a la inteligencia artificial (IA) llevó al Nasdaq a ganar 1.57 por ciento y al S&P 500 a subir 0.72 por ciento este jueves. El dólar cerró plano, a la espera de los banqueros centrales en Jackson Hole.

El mercado accionario estadunidense sumó 550 mil millones de dólares, mientras el sector tecnológico subió debido a los reportes financieros de Nvidia, que volvieron a superar las previsiones de los analistas y disparó sus ingresos un 106 por ciento, dio ánimos al mercado.

Después de que la empresa de chips Nvidia presentó sus perspectivas de crecimiento, superiores a lo esperado, y reforzó la confianza en la sostenibilidad del ciclo de inversión asociado a esta tecnología, sus acciones se dispararon 8.74 por ciento.

Ahora la atención de los inversionistas se traslada a la reunión de Jackson Hole (Wyoming), evento al que acudirá por primera vez Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal (Fed). La intervención de Warsh tendrá lugar este viernes, por lo que los agentes económicos esperan pistas sobre los próximos pasos de política monetaria de la Fed, que celebra su próxima reunión el próximo 16 de septiembre.

Mientras, el índice DXY, que mide el comportamiento del dólar frente a una canasta de seis divisas internacionales, cerró plano, a 99.09 unidades, pero se está comportando de manera volátil.

El dólar fue afectado por los datos económicos en Estados Unidos, así como por la especulación de una posible reapertura temporal del estrecho de Ormuz.

Y es que el reporte preliminar de la balanza comercial de bienes en Estados Unidos, la cual registró un déficit de 118.8 mil millones de dólare en julio, inferior al dato previo de 101.4 mil millones

El peso mexicano cedió ante el dólar, con una depreciación de 0.08 por ciento, a 16.9712 unidades por dólar spot, en línea con el retroceso de la mayoría de las divisas de economías emergentes, derivado de un menor apetito por riesgo entre los inversionistas.

En tanto, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (S&P/BMV IPC) retrocedió 0.55 por ciento, hasta los 65 mil 829.98 enteros.