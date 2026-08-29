México, subcampeón en el Mundial Juvenil de Clavados 2026; consigue 12 medallas en total

México cerró su participación en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados 2026, que se lleva a cabo en Rijeka, Croacia, en el segundo lugar del medallero, con 12 preseas en total: tres de oro, cinco de plata y cuatro de bronce; y además logró superar a China, uno de sus máximos rivales en la disciplina y que terminó en el tercer sitio.

Pese a ser la delegación que conquistó un mayor número de metales en la competencia, los tricolores se quedaron con el subcampeonato al terminar por debajo de Rusia, que se coronó campeón al ubicarse en la primera posición gracias a sus seis oros; además, obtuvo tres platas y dos bronces para un total de 11 medallas.

Por su parte, China culminó en el tercer sitio del podio tras acumular ocho preseas en total: tres doradas, tres de plata y dos de bronce.

Aunque quedó como subcampeón, México logró superar el número de metales obtenidos en la edición anterior del torneo (Río 2024), donde dominó el medallero con cuatro otros y la misma cantidad de platas.

Las últimas medallas para México en la competencia llegaron ayer en la jornada final por conducto de Ian Nava y Miguel Sánchez, quienes ganaron la plata y el bronce, respectivamente, en la prueba de trampolín de 1 metro varonil, categoría de 14-15 años.

Nava se adjudicó el metal argento tras sumar 413.55 unidades, mientras Sánchez obtuvo el bronce con 409.10 puntos; el oro fue para el alemán Rudi Bollman, quien consiguió una calificación de 425.80.

La delegación tricolor también participó este viernes en la final de la plataforma de 10 metros femenil, categoría 16-18 años, donde Suri Cueva culminó en el quinto sitio, con 389.30 puntos, mientras Adriana Torres, medallista en los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 206, acabó en la sexta posición, con 385.80 unidades.

El título en esta prueba fue para la rusa Aleksandra Kedrina, quien se proclamó campeona con 418.15 puntos; seguida por las australianas Maggie Grey, plata con 412.20, y Layla Davies, bronce con 411.40.