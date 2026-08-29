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Trump anuncia un acuerdo para controlar 65 mil millones de barriles de petróleo de Venezuela

El ⁠presidente estadunidense, Donald Trump, informó este viernes que Estados Unidos y Venezuela acordaron el negocio petrolero “más grande” de la historia del mundo de más de 65 mil millones de barrilles, a través de su cuenta de Truth Social.

“Bajo mi dirección, el secretario de ⁠Estado, ​Marco Rubio, ⁠y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en ‌estrecha ‌colaboración con la muy respetada presidenta encargada de ​Venezuela, Delcy Rodríguez, y ​a través ​de una ‌alianza con el sector privado, han conseguido que Estados Unidos obtenga el control mayoritario de más de 65 mil millones de barriles de ‌reservas probadas de petróleo en Venezuela, ⁠sin coste alguno para el contribuyente estadunidense”, ⁠escribió Trump

“Esta transacción histórica duplica con creces las reservas de petróleo estadunidenses, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadunidenses a largo plazo, al tiempo que contribuye a que Venezuela continúe encaminándose hacia un éxito rotundo y una gran prosperidad”, añadió.

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