Trump anuncia un acuerdo para controlar 65 mil millones de barriles de petróleo de Venezuela

El presidente estadunidense, Donald Trump, informó este viernes que Estados Unidos y Venezuela acordaron el negocio petrolero “más grande” de la historia del mundo de más de 65 mil millones de barrilles, a través de su cuenta de Truth Social.
“Bajo mi dirección, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a través de una alianza con el sector privado, han conseguido que Estados Unidos obtenga el control mayoritario de más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin coste alguno para el contribuyente estadunidense”, escribió Trump
“Esta transacción histórica duplica con creces las reservas de petróleo estadunidenses, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadunidenses a largo plazo, al tiempo que contribuye a que Venezuela continúe encaminándose hacia un éxito rotundo y una gran prosperidad”, añadió.