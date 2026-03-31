República Checa será el rival de México en el Mundial tras vencer a Dinamarca en repechaje

República Checa será el rival de México en la Copa del Mundo 2026 luego de vencer en penales a Dinamarca en el repechaje.

Los entrenados por Miroslav Koubek, quien llegó al banquillo apenas en diciembre pasado, volverán a un Mundial luego de una ausencia de 20 años y compartirán el grupo con Sudáfrica y Corea del Sur.

Ladislav Krejcí remató remató con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo y le dio la ventaja temporal a los checos apenas al minuto tres. Al 71, Joachim Andersen empató para los daneses para obligar al tiempo de compensación.

Ladislav Krejci anotó para los anfitriones para aventajar a República Checa en la prórroga pero Dinamarca no bajó los brazos y empató al minuto 111 empató gracias a un potente cabezazo de Kasper Hogh.

En la tanda de los penales los Checos fueron mejores y obtuvieron el boleto disponible para la Copa del Mundo.

Antes de hoy Checos y daneses se habían enfrentado en 12 ocasiones, con un saldo de tres victorias por bando y seis empates. Su último partido antes del repechaje se remonta a la Eurocopa del 2020, cuando Dinamarca se impuso 2-1 con goles de Thomas Delaney y Kasper Dolberg en los cuartos de final.

La última vez que República Checa estuvo en una Copa del Mundo fue en Alemania 2006. Pese a contar con jugadores talentosos como Pavel Nedved, Tomás Rosicky y Jan Koller, quedaron eliminados en fase de grupos.

Los daneses buscaban clasificar a su tercer Mundial de forma consecutiva por primera vez en su historia. En Rusia 2018 llegaron hasta los octavos de final, mientras que en Qatar 2022 no pudo superar la fase de grupos.

Los entrenados por Miroslav Koubek, quien llegó al banquillo apenas en diciembre pasado, volverán a un Mundial luego de una ausencia de 20 años y compartirán el grupo con Sudáfrica y Corea del Sur.

Ladislav Krejcí remató remató con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo y le dio la ventaja temporal a los checos apenas al minuto tres. Al 71, Joachim Andersen empató para los daneses para obligar al tiempo de compensación.

Ladislav Krejci anotó para los anfitriones para aventajar a República Checa en la prórroga pero Dinamarca no bajó los brazos y empató al minuto 111 empató gracias a un potente cabezazo de Kasper Hogh.

En la tanda de los penales los Checos fueron mejores y obtuvieron el boleto disponible para la Copa del Mundo.

Antes de hoy Checos y daneses se habían enfrentado en 12 ocasiones, con un saldo de tres victorias por bando y seis empates. Su último partido antes del repechaje se remonta a la Eurocopa del 2020, cuando Dinamarca se impuso 2-1 con goles de Thomas Delaney y Kasper Dolberg en los cuartos de final.

La última vez que República Checa estuvo en una Copa del Mundo fue en Alemania 2006. Pese a contar con jugadores talentosos como Pavel Nedved, Tomás Rosicky y Jan Koller, quedaron eliminados en fase de grupos.

Los daneses buscaban clasificar a su tercer Mundial de forma consecutiva por primera vez en su historia. En Rusia 2018 llegaron hasta los octavos de final, mientras que en Qatar 2022 no pudo superar la fase de grupos.