Representará Marco Bonilla a alcaldes panistas en Harvard; pagará viaje con dinero propio

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, anunció que el próximo 6 de marzo, asistirá como invitado a la Semana de México en Harvard, Boston. Estará como representante de los alcaldes de Acción Nacional, y en este importante foro, habrá importantes figuras de la política y medios de comunicación como Denise Maerker, Joaquín López Dóriga, entre otros.

“Es un gran foro. Están invitando a un representante de cada partido político. Adrián de la Garza, tengo entendido, irá representando a los alcaldes del PRI del país. Un servidor irá representando a los alcaldes del PAN del país. Y por ahí está pendiente la confirmación de quién representará a los alcaldes de Morena del país. Este evento está programado para que sea el fin de semana del primer fin de semana del mes de marzo. Entonces, bueno, pues no será necesario pedir permiso para ausentarnos ni nada, lo haremos en un fin de semana”, aclaró.



Anticipó que los gastos los pagará con recursos propios y no del Gobierno Municipal. “Estaremos ahí presentes representando a la visión que nosotros creemos le interesa le debería interesar a tener al país el tema del fortalecimiento municipal, acciones que hemos estado haciendo desde Chihuahua, y esto tiene mucho que ver justamente con las visitas que hemos estado haciendo pues a Washington, a Nueva York en meses pasados, y que hoy nos abre la puerta para llegar a la universidad más importante del mundo, así ni más ni menos, en este foro, además de participar alcaldes, estarán participando presidentes de los partidos, los presidentes de todos los partidos a nivel nacional, entre ellos Mario Delgado, el de Morena, el presidente del PAN, Jorge Romero, el presidente del PRI, Alito Moreno. Estarán también comentaristas, locutores, conductores, periodistas. En este caso, por ejemplo, ya tienen confirmada hasta donde sé la presencia de Denise Maerker, de “El Teacher”, de López Dóriga, y de algunos más periodistas y comunicadores de México. Y bueno, como les digo, es muy importante no dejar este tipo de foros abiertos, porque al fin de cuentas, como les menciono, es la universidad más importante del mundo”.



Finalmente mencionó que lo que ahí se diga, podrá causar mucho eco en todo el mundo. “Justamente y nosotros como siempre lo he dicho pues vamos siempre a defender el municipalismo como la primera forma de organización vecinal, la primera forma de organización de los ciudadanos y pues la defensa de los intereses del municipalismo en México siempre será para nosotros lo más importante”.