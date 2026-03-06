Reportan privación de la libertad de 7 personas en El Tule, Fiscalía sin corroborar tras recorrido en la zona

A través de redes sociales se dio a conocer que 7 personas habrían sido privadas de su libertad en la comunidad de Baqueteros, municipio de El Tule.

Al respecto, el fiscal de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos Hinojos señaló que, en atención a los reportes que circulan en la región, se realizó un recorrido en la zona, entrevistándose con diversos habitantes quienes no tienen conocimiento del hecho.

Asimismo, aclaró que no existen hasta el momento reportes de ausencia de personas originarias de dicha comunidad.