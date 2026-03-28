Sábado de mercadito en parque Los Frailes; habrá productos de la canasta básica a precios competitivos

Con el objetivo de acercar productos de la canasta básica a las familias, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, en alianza con la Central de Abastos y CANACO, realizará hoy 28 de marzo, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, el evento “Mercadito Más Barato” en el Parque Los Frailes, donde además se ofrecerán servicios y espacios para emprendedores locales.

Durante esta actividad, las y los asistentes podrán adquirir productos esenciales a precios accesibles, destacando el Paquete “Mi Bolsita” por 100 pesos, el cual incluye papa, aguacate, naranja, manzana, tomate y cebolla en presentación de un kilogramo cada uno, así como zanahoria, limón y chile jalapeño en presentaciones de medio kilogramo.

Además, se contará con huevo a 50 pesos y el kilo de frijol a 15 pesos, contribuyendo directamente a la economía familiar. Para mayor comodidad, las compras podrán realizarse también con pago con tarjeta.

Como parte de esta jornada, también se llevará a cabo una feria de emprendedores con la participación de más de 40 emprendedores locales, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos, impulsando el consumo local y el desarrollo económico de la comunidad.

Asimismo, se contará con la participación de diversas dependencias municipales que ofrecerán servicios para la ciudadanía, entre ellos la entrega de lentes gratuitos por parte del DIF, revisiones metabólicas a cargo del IMPAS, donación de árboles por parte de Mantenimiento Urbano a través del Vivero Municipal, así como vacunación de animales por parte de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de generar alianzas estratégicas que beneficien directamente a las familias chihuahuenses, acercando productos, servicios y oportunidades que mejoren su calidad de vida.