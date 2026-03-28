La educación es la raíz del futuro de Juárez: Marco Bonilla a docentes

Compartió con maestras, maestros y jóvenes de la frontera una charla de frente sobre los retos educativos que vive la ciudad

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, sostuvo un diálogo cercano con docentes, jóvenes y miembros de la comunidad para hablar del papel que tiene la educación en el presente y futuro en Ciudad Juárez.

Durante el encuentro, se puso sobre la mesa una realidad que en Juárez se conoce bien: hay talento, ganas y juventud con empuje, pero también retos muy duros que no se pueden seguir postergando. Por eso, la conversación se centró en escuchar propuestas, compartir experiencias y hablar sobre lo que vive la comunidad educativa juarense todos los días en las aulas, en las colonias y en las familias.

Marco Bonilla señaló que hablar de educación no es hablar solo de escuelas, sino de oportunidades, de dignidad y de futuro. Reconoció el trabajo de maestras y maestros, a quienes reconoció como pieza clave en la formación de niñas, niños y jóvenes, porque son ellos quienes muchas veces hacen la diferencia entre rendirse o salir adelante.

Bonilla compartió desde su experiencia personal al recordar que fueron sus docentes quienes marcaron su camino y le ayudaron a creer que sí podía cumplir sus sueños. Dijo que detrás de cada alumno que logra avanzar, casi siempre hay una maestra o un maestro que no soltó la mano.

En este conversatorio también se abordaron dudas sobre cómo mejorar la educación en Juárez. Bonilla respondió que no hay soluciones mágicas, pero sí hay rutas claras: hacer alianzas, invertir a los planteles, fortalecer programas de apoyo, ampliar becas y entrarle de frente a los problemas que hoy golpean a la niñez y juventud.

Además, compartió acciones que se han impulsado en la ciudad de Chihuahua en materia educativa, especialmente programas enfocados en atender factores de riesgo dentro de las escuelas, como intentos de suicidio, embarazos adolescentes, deserción escolar, consumo de drogas y otras situaciones que lastiman el entorno de niñas, niños y adolescentes.

Bonilla finalmente reiteró que “si de verdad se quiere un Juárez más fuerte, más justo y con más oportunidades, hay que empezar por dignificar a su niñez y respaldar a quienes todos los días educan, orientan y forman. Porque cuando se le apuesta en serio a la educación, no solo se mejora una escuela: se endereza el rumbo de toda una ciudad”.