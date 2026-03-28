Chihuahua y sus pederastas: un desafío criminológico frente al silencio social

La pederastia constituye uno de los delitos sexuales más graves y socialmente repudiados, definido criminológicamente como la conducta sexual abusiva perpetuada por adultos contra niños en edad prepúber. Este delito implica una compleja intersección entre la psicología, criminología y sociología, y genera consecuencias profundas y frecuentemente permanentes en sus víctimas.

Chihuahua es uno de los estados de la República que presenta mayor incidencia en delitos sexuales y el 50% de las víctimas son menores de edad, según datos de la Fiscalía general del Estado (FGE) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El lobo en casa

Durante el periodo comprendido entre 2025 a febrero de 2026, han ingresado un total de 2,722 causas penales por diversos delitos cometidos en perjuicio de niñas, niños y adolescentes en el estado de Chihuahua. El 90% de los casos, tienen que ver con un miembro de la familia.

Datos proporcionados por el Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, en el periodo 2025 a febrero del 2026, se dictaron sentencias por el delito de abuso Sexual (365), acoso sexual (26) y violación (288). Según expedientes, el 89% por el solo placer de tratarse de infantes para satisfacer sus necesidades sexuales, mientras que otro porcentaje minoritario, a causa de estar intoxicados por alguna droga.

El tabú social

Victoria Pascual, socióloga y criminóloga, explica que hoy en día aun es un tabú social, lo que a veces dificulta su prevención y detección, pero sobre todo la protección de los menores. Y es que de acuerdo a estudios compartidos para Entre Líneas, las víctimas suelen padecer consecuencias severas como trastornos de estrés postraumatico o ansiedad.

Se reitera que, en mayoría, de los delitos sexuales contra niños y niñas, son por adultos que tienen algún parentesco con ellos, comenzando por: abuelos, tíos, primos, parejas sentimentales de papá o mamá. Fuera de casa, en escuelas. Desafortunadamente, hay quienes no pueden denunciar al “abuelo” o al tío.

Es fundamental aclarar la diferencia entre dos términos que suelen confundirse y utilizarse indistintamente como lo son la pedofilia y la pederastia. La diferencia entre ambas es clara desde una perspectiva clínica y criminológica.

Pedofilia. Es el trastorno psicológico (considerado una parafilia) caracterizado por la atracción sexual persistente hacia niños y niñas prepúberes. Definido clínicamente en manuales diagnósticos como el DSM-5 (Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales). No implica necesariamente una acción concreta ni delito, pues según expertos, hay personas pedófilas que nunca llegan a cometer abusos.

Pederastia. Hace referencia a la conducta o acción criminal de abuso sexual cometido por un adulto en contra de niños, niñas o adolescentes, es decir, la pederastia implica la materialización práctica del abuso sexual infantil, constituyendo un delito tipificado en los códigos penales.

La historia de la percepción social

En la antigua Grecia, la práctica de la pederastia, específicamente en Atenas y Esparta, se entendía dentro de un contexto de formación educativa y social, era como una relación institucionalizada entre un adulto (erastés) y un adolescente (erómeno), generalmente de los 12 a los 18 años de edad, con un claro componente pedagógico, moral y social. Un ejemplo típico era la relación entre el mentor-discípulo, donde el adulto daba educación, protección y guía al joven a cambio de afecto, respeto y a menudo, favores sexuales.

Por citar otro ejemplo, fue aquella relación entre el filósofo Sócrates y Alcibíades (publicado por Platón en su obra El Banquete). Asimismo, si se habla de los espartanos, ellos buscaban estos vínculos para fortalecer el espíritu de camaradería y valentía en combate.

No fue hasta finales del siglo XIX, con la aparición de la psiquiatría moderna, cuando la pederastia pasó a conceptualizarse como una patología sexual o desviación psicológica, según estudios pioneros como los de Richard von Krafft-Ebing (1886).

El desafío criminológico frente al silencio social

Se dice que abarca varias modalidades, entre ellas destacan el abuso sexual directo (tocamientos y agresiones sexuales con o sin penetración), la explotación en la pornografía infantil, el grooming, fenómeno contemporáneo que involucra la manipulación emocional y psicológica de menores, especialmente a través de redes sociales e internet, para abusar posteriormente de ellos.

El perfil victimologico muestra a niños y niñas especialmente vulnerables, con edades más comunes entre los 6 a los 13 años, en etapas criticas para el desarrollo emocional, psicológico y social. Como víctimas suelen padecer consecuencias severas, tales como: depresión, ansiedad, dificultades en las relaciones afectivas, problemas de autoestima y confianza.

Desde la perspectiva criminológica, el victimario suele ser en mayoría de los casos, hombre adulto, y con frecuencia se encuentra en el entorno del niño o niña. Estudios criminológicos como los de Finkelhor (2008), dicen que muchos agresores presentan trastornos sexuales como la pedofilia, problemas significativos en el control emocional, déficit sociales y escasa empatía con las víctimas.

Chihuahua, segundo lugar en delitos sexuales contra la niñez

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene el objetivo de proteger los derechos de las infancias mexicanas. Para garantizar estos derechos, la ley creó el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), mismo que pretendían desaparecer en 2024. En este caso, son la Ciudad de México, Chihuahua y Nuevo León, donde más víctimas de depredadores sexuales hay.

El año pasado, César Jáuregui, fiscal general del Estado, dio a conocer que se realizaron pruebas psicológicas y examen médico forense a 218 menores de entre 2 y 6 años edad quienes, presentaban señales de probable abuso o violación, de los cuales en 71 se confirmó indicios y se abrieron igual número de carpetas de investigación.

Inicialmente, se abrió una línea de investigación con posible escenario de una red de trata de personas y pornografía infantil, pero se ha encontrado que los casos entre diferentes guarderías no tienen relación, ni existe una red criminal detrás de los abusos; lo anterior tras la detención y sentencia contra una maestra de guardería en Ciudad Juárez, a quien se le comprobó abusar sexualmente de niños y niñas.



Peligro desde la web

En la ciudad de Chihuahua, la Policía Cibernética de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el año pasado reportó siete casos de grooming. Entre uno de los casos, una niña creyó que platicaba con uno de los integrantes de un grupo musical infantil, luego, le empezó a pedir imágenes desnudas, las cuales fueron subidas a redes que, mientras las imágenes circulaban por el mundo, el responsable que estaba detrás de la computadora cobraba la extorsión a los padres de la menor.

Si bien es cierto, si se divisa el mapa de delitos con que cuentan las autoridades que sostienen la Mesa Regional de Seguridad, son colonias como Revolución, Riberas, Punta Oriente, El Porvenir, entre otras, de las principales colonias en la capital donde han denunciado delitos.

Pederastas: Con la pena, purgan la pena

Entre Líneas visitó el Centro de Reinserción Social (CERESO) 1. Elmer Soto, director operativo de los Centros de Readaptación Social del Estado de Chihuahua, en entrevista, compartió el panorama del trabajo como autoridades, dando respuesta también a esos mitos y leyendas de lo que se dice del personaje ficticio, ‘El siete pilas’, de lo que pasa y lo que ya no les pasa a los que ingresan por pederastas.

°¿Cuántas PPL (personas privadas de la libertad) hay en los Ceresos más poblados, como lo son el I (Aquiles Serdán) y el III (ciudad Juárez)?

—Actualmente tenemos una población de 2 mil 564 PPL y su capacidad es para 2014, por lo que andan alrededor de 300 extras, por lo que se hablaría de un 27% de sobrepoblación. En ciudad Juárez tenemos una población de 4 mil 646 y este tiene la capacidad de 4 mil 1 PPL. Tomando en cuenta que, cuando la Secretaría de Seguridad Estatal toma los Ceresos, la capacidad era mucho menos y ahora con la recuperación de espacios, pasamos del 16%, traíamos un 32% hasta reducirlo al 16.

°De acuerdo con la gravedad del caso, y lo mediático que se hace. ¿Ustedes están obligados a brindarle seguridad en una celda aislada en lo que termina el proceso o se le sentencie?

—Los protocolos que manejamos en nuestros Centros de Reinserción Social, nuestra obligación es resguardar a cualquier PPL que llegue, respetando siempre sus Derechos Humanos e integridad por la vida. Hay casos muy mediáticos que han marcado a Chihuahua, y en esos, nos informan la gravedad del delito por lo que se tiene que actuar conforme a protocolo.

°Habla de casos muy mediaticos, ¿Cómo cuáles?

—En Juárez tenemos el caso más reciente del bebé Eithan Daniel, asesinado por Vianey, su madre. Aquí en la capital, el del asesino de la niña Camilia (2018).

°Como en el caso de Camila, ¿Cuál fue el protocolo?

—Aquí es como todo. La comunicación hace la mejor estrategia, si no tenemos una comunicación con un Tribunal, un área de investigación, prevención que involucra al Municipio, Estado y Federación, yo creo que los Ceresos se nos harían una cena de negros, entonces nosotros, cuando llegó este tipo de persona, aplicaron protocolos que no son individuales, es un protocolo que ya se tiene bien estudiado por lo que tenemos que tomar las medidas necesarias para estas personas. A veces tenemos que mover todo un sistema para vigilarlo. Tenemos un monitorista PPL, que lo vigile 24/7. Muchas veces esos PPL que colaboran con el monitoreo para que la persona se desahogue o bien, evite privarse de la vida.

°¿Cree usted en la reinserción social?

—Mira, si tú me preguntaras el día de mañana, y yo estoy afuera de aquí sin haberlo conocido, no existe. Pero si me preguntas mañana, después de salir yo de aquí, te diría que sí existe la reinserción. Pero esta decisión tiene que estar muy a la mano de la sociedad y no nomas del sistema penitenciario o del sistema judicial; esto también es de la misma sociedad que tiene mucho que participar, porque aquella persona que sale sin ninguna oportunidad de trabajo regresaría a una reincidencia.

°¿Cómo contribuyen para esa reinserción?

—Mira, aquí tenemos varios trabajos con varios programas de reinserción social que van a cargo del licenciado Balderrama, encargado de la reinserción social. Trabajamos en temas de educación, tenemos personas que llegan con pura primaria y terminan siendo licenciados, ingenieros, algunos salen siendo expertos en carpintería, alfarería, costura e infinidad de programas que tenemos para reintegrarlos. Siempre están activos. «Aquí mente activa, evita malos pensamientos», por eso esas horas que pueden estar en patios, que tengan algo que hacer.

°De los imputados por pederastia, hay población profesionista, ¿cómo cuáles?

—Si tenemos, aquí digo que todo lo que es el abuso sexual y violación no se requiere un título profesional. Muchas veces muchas cuestiones de abuso sexual vienen directamente desde casa con un círculo muy cercano y desgraciadamente no soy personas que solo tengan la primaria. Aquí hay personas que hasta ya tienen doctorado.

°Mitos y leyendas desde el penal. ¿Qué tan cierto es que a los pederastas al pisar la cárcel ya hay quienes los esperan para hacerlos sufrir?

—Mitos siempre va a ver y leyendas siempre se van a firmar, entonces esos que llegaban ahí con cierto personaje (el siente pilas) en los Ceresos, pues no, ya no se da eso. Te puedo decir que son mitos que pasaban en su momento, pero ahora que estamos a cargo, los tenemos más vigilados, no te digo que no les pasa nada, pero sí es lo que tratamos de evitar, porque bien se sabe que un niño o una niña, duele hasta a los más grandes capos aquí adentro. Los niños no se tocan, entonces sí hay formas de que existan venganzas o darles el castigo penitenciario como lo llaman en todo el mundo. No te puedo decir que eso solo pasa aquí, sino también en Alemania, Estados Unidos donde hemos estado en cursos y también allá pasa lo mismo. «Llegan y con la misma vara, son medidos».

°¿Qué hay de las familias de los pederastas presos?

—Yo creo que no es un secreto a voces en muchas personas que son abusadores y violentadores sexuales contra la infancia son de edad avanzada (abuelos), a veces es tanto el coraje de la familia y verdaderamente se desconectan de ellos y, cuando nosotros vemos que esa persona ya no es autosuficiente y tiene que ser dependiente de alguien, nosotros hacemos el análisis de buscar a la familia para que se haga cargo y la verdad, en muchos casos no tenemos esa apertura y no nos queda de otra más que seguir atendiéndolo aquí.

°¿Juntos o revueltos?

—Ya hablamos de números al inicio de tú entrevista. Desde que se tomaron las riendas por parte de la SSPE, se ha buscado la manera más propia de hacer la división, porque yo no puedo poner en una celda a un chavito que se robó una troca y lo meto con uno que ya tiene una banda de criminales de robacarros, haz de cuenta que meto a un cordero con un lobo y mañana voy a tener dos lobos. Aquí tratamos de trabajar en la clasificación, entonces, «Llevarles alumnos a los maestros… no nos conviene ni aquí adentro ni allá afuera».

El atroz y el tocado por Dios

De los siguientes dos casos, quedan en la memoria de los chihuahuenses. Uno, fue aquel joven conductor de un auto de alquiler, quien, en octubre de 2018, raptó a la niña Camila (7 años), tras caer a prisión y gracias al trabajo de investigación, el sujeto violentó sexualmente a la niña y grabó videos, pieza clave para su captura.

Es Juan Manuel Villalobos González, responsable del feminicidio y violación agravada de la niña Camila perpetrados en 2018, condenado a 152 años de prisión en lugar. Rostro que jamás olvidará Chihuahua. Este hombre tras el ingreso al CERESO se le aplicó protocolo de seguridad, pues ya lo esperaban para la venganza. A la fecha, se le cuestionó al director del penal 1, qué ha sido de este hombre tras el paso del tiempo, a lo que respondió, ahí sigue y seguirá por siempre.

Este es un segundo rostro que deja huella. El sacerdote pederasta. Acusado de violar a una niña en Ciudad Juárez, sin embargo, fue absuelto, lo cual causó furia y repudio.

En contexto, fue arrestado en 2019, para mayo del 2024, Organizaciones de la sociedad civil de mujeres en la ciudad fronteriza acusaron al Poder Judicial Federal de corrupto por quitarle la sentencia de 34 años de cárcel al sacerdote pederasta Aristeo Trinidad Baca Baca, quien fue acusado de violar a una niña de su iglesia.

El reto social

Es fundamental visualizar esta problemática mediante campañas educativas, debates públicos informados y una comunicación clara, abierta en ámbitos familiares y escolares. Sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad y prevalencia de estos delitos no solo ayuda a romper estigmas, sino que también fortalece la protección integral de los menores, impulsando medidas preventivas más efectivas y cuando una red social consciente y comprometida contra el abuso sexual infantil.

[[Los niños y niñas no se tocan]].