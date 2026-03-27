Presenta Gilberto Loya estrategia de seguridad a alcaldes de la zona Centro Sur del estado

Como parte de la estrategia para garantizar la tranquilidad en los municipios mediante el trabajo coordinado, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, sostuvo una reunión con alcaldes de la región, con el objetivo de establecer acuerdos de colaboración enfocados en la prevención de las violencias desde el fortalecimiento del tejido social.

El encuentro se llevó a cabo en el municipio de Camargo, donde Gilberto Loya expuso la importancia de consolidar la coordinación entre autoridades municipales y estatales, a fin de construir entornos más seguros y libres de violencia para las familias chihuahuenses.

En la reunión estuvieron presentes el alcalde de Camargo, Jorge Aldana; la alcaldesa de San Francisco de Conchos, Norma Pavía; el alcalde de La Cruz, Sergio Luis Olvera; así como el alcalde de Saucillo, Rodolfo “Fito” Gardea, quienes coincidieron en la relevancia de mantener una colaboración permanente en materia de seguridad.

Durante la sesión, el titular de la SSPE presentó una serie de resultados obtenidos en la región, destacando el impacto de la Plataforma Centinela y el uso de herramientas tecnológicas que han permitido fortalecer las labores operativas y de vigilancia en distintos municipios.

Asimismo, acompañaron a Gilberto Loya la subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Rosa Isela Gaytán, así como el subsecretario del Sistema Penitenciario, Ricardo Fernández Acosta, quienes refrendaron el compromiso institucional de trabajar de manera cercana con los municipios.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de impulsar estrategias integrales que prioricen la prevención y la coordinación interinstitucional, bajo el liderazgo de Gilberto Loya, porque con seguridad damos resultados.