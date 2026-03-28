Se reúne Gilberto Loya con más de 850 personas para su integración a Redes Ciudadanas en Camargo

El evento reunió a los alcaldes de la región

Con la participación de alrededor de 850 personas, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, encabezó este viernes la toma de protesta de las Redes Ciudadanas, las cuales se integran a los esfuerzos de prevención y seguridad a través de la participación activa de la ciudadanía.

El evento se llevó a cabo en la Plaza del Estudiante, en el municipio de Camargo, donde se dieron cita habitantes de diversas colonias, así como de distintos municipios de la región, quienes formalizaron su adhesión a las redes de vecinos en el estado, impulsadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Cabe señalar que durante el evento, las familias asistentes pasaron momentos agradables y de diversión, gracias a una banda musical que amenizó la tarde. Asimismo, estuvieron presentes el alcalde de Camargo, Jorge Aldana; la alcaldesa de San Francisco de Conchos, Norma Pavia; la gobernadora Indígena Celia Medina Cruz; el alcalde de La Cruz, Sergio Olvera, así como el alcalde de Saucillo, Rodolfo Gardea.

Con esta incorporación a las redes vecinales de Camargo, La Cruz, Saucillo y San Francisco de Conchos, ahora se consolidan como parte fundamental de la estrategia estatal de prevención del delito, mediante la conformación de diversas redes vecinales, cuyo objetivo es fomentar, promover y fortalecer la participación ciudadana en temas de seguridad.

Este programa es impulsado por la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, encabezada por Rosa Isela Gaytán, y busca consolidar una cultura de la prevención a través de la organización vecinal y el trabajo coordinado con las autoridades.

Las Redes Ciudadanas reciben capacitación constante en temas como crianza positiva, prevención de la violencia, seguridad y ciberseguridad, así como ciberacoso y mecanismos de denuncia, además de formación para la detección temprana de problemáticas sociales que permite activar protocolos de atención y canalización, incluyendo la gestión de apoyos para personas en situación de vulnerabilidad y el seguimiento puntual de cada caso.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, bajo el liderazgo de Gilberto Loya, reafirma su compromiso de fortalecer el tejido social y consolidar un modelo de seguridad basado en la prevención, la proximidad y la participación activa de la ciudadanía, porque con seguridad damos resultados.