Comparte Marco Bonilla visión de desarrollo y futuro con empresarios juarenses

Se reunió con liderazgos de Ciudad Juárez para dialogar sobre una agenda conjunta por el desarrollo económico, la competitividad y el bienestar de las familias chihuahuenses

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, sostuvo un encuentro con empresarios y líderes de Ciudad Juárez, a quienes compartió su visión sobre el presente y el futuro de Chihuahua, con un enfoque claro: defender esta tierra, fortalecer su potencial y construir mejores condiciones de vida para cada chihuahuense, especialmente para quienes todos los días empujan desde esta frontera.

Durante el diálogo, Bonilla destacó que a Juárez le tiene que ir bien porque cuando a Juárez le va bien, le va bien a todo Chihuahua. Subrayó que esta frontera no solo es motor económico del estado, sino también ejemplo de esfuerzo, empuje y carácter, por lo que necesita gobiernos que estén a la altura de su gente.

Señaló que para que una ciudad crezca, atraiga inversión y genere oportunidades reales, no basta con los discursos: se necesitan condiciones concretas. Habló de seguridad, obra pública, transparencia, servicios eficientes, orden y capacidad de gobierno como elementos indispensables para que las empresas se instalen, se queden y sigan generando empleos para las familias.

Marco Bonilla compartió que ese modelo de trabajo ha dado resultados en la ciudad de Chihuahua y sostuvo que ese mismo enfoque de orden, resultados y visión sí puede traducirse en más desarrollo para todo el estado, incluyendo una frontera tan estratégica y poderosa como Juárez.

“Juárez se merece lo mejor”, expresó, al reiterar que esta visita también representa la voluntad de avanzar juntos en una agenda donde a todo Chihuahua le vaya bien, sin divisiones y con una visión que sí entienda lo que significa sacar adelante esta tierra.

La reunión contó con la participación de empresarios de distintos sectores y liderazgos de áreas, quienes reconocieron la importancia del encuentro, plantearon inquietudes y abrieron un diálogo directo sobre los retos y oportunidades que enfrenta Ciudad Juárez.