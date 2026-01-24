Reportan nevadas en once municipios de Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que durante la madrugada y hasta el momento, se han registrado precipitaciones en 11 municipios de la entidad, derivado del paso de la tormenta invernal.

Las localidades que registran acumulaciones o caída de nieve son: Casas Grandes, Guerrero, Madera, Ocampo, Temósachic, Gómez Farías, Namiquipa, Matachí, Bocoyna, Urique y Balleza.

Se reporta lluvia de ligera a moderada en los municipios de Bachíniva, Buenaventura, Galeana, Ignacio Zaragoza, Matachí y Nuevo Casas Grandes, sin afectaciones en la red carretera. Los tramos se mantienen abiertos y transitables.

En Gómez Farías se presentó nieve ligera, sin embargo el tramo Gómez Farías–Namiquipa, en la zona conocida como La Cuesta del Toro, sigue abierto a la circulación.

Asimismo, en Temósachic se reporta nieve ligera en comunidades como Ejido Agua Caliente, Vallecillo, Babícora de Conoachi, Ciénega Blanca y Yepachi, así como en el Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca.

Los tramos que conectan con Madera, Matachí y Gómez Farías permanecen habilitados, aunque se recomienda circular con precaución.

En el municipio de Casas Grandes se presenta nieve en las zonas altas de la sierra, además de lluvia moderada.

El tramo carretero Casas Grandes–El Willy, conocido como “El Caracol”, permanece abierto; sin embargo, se recomienda circular con precaución debido a la humedad y presencia de nieve sobre la cinta asfáltica.

El municipio de Madera ha acumulado nieve en distintos puntos. Los tramos Madera–Ejido El Largo (Puerto Los Lobos), Ejido El Largo Maderal–Las Varas y las vías hacia Temósachic y Gómez Farías se mantienen abiertos, aunque se exhorta a extremar precauciones.

En la comunidad de San Rafael, municipio de Urique, se cuenta con presencia de nieve de mayor intensidad.

La CEPC exhorta a la población a extremar precauciones al transitar por las zonas serranas, mantenerse atenta a los avisos oficiales y conducir con cuidado ante la presencia de nieve, lluvia y baja visibilidad.