Cada mes habrá Mercadito Más Barato, anuncia Marco Bonilla

Con el objetivo de acercar productos de la canasta básica a las familias, la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, en alianza con la Central de Abastos y CANACO, realizaron este sábado en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, el “Mercadito Más Barato” en el Parque Los Frailes, inaugurado por el alcalde Marco Bonilla.

Y es que este mercadito en parque Los Frailes también ofrece servicios y espacios para emprendedores locales.

Durante esta actividad, las y los asistentes se llevaron a casa productos esenciales a precios accesibles, destacando el Paquete “Mi Bolsita” por 100 pesos, el cual incluye papa, aguacate, naranja, manzana, tomate y cebolla en presentación de un kilogramo cada uno, así como zanahoria, limón y chile jalapeño en presentaciones de medio kilogramo.



En su discurso, Bonilla Mendoza afirmó que es el primero de muchos, por lo que se hará mes con mes en colonias de la capital, fortaleciendo los bolsillos de los ciudadanos de todas las colonias de la capital.

Para que los lectores se den una idea de lo que encuentran en este mercadito, huevo a 50 pesos y el kilo de frijol a 15 pesos, contribuyendo directamente a la economía familiar. Para mayor comodidad, las compras podrán realizarse también con pago con tarjeta.

Como parte de esta jornada, también se lleva a cabo una feria de emprendedores con la participación de más de 40 emprendedores locales, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos, impulsando el consumo local y el desarrollo económico de la comunidad.

Asimismo, se cuenta con la participación de diversas dependencias municipales que ofrecerán servicios para la ciudadanía, entre ellos la entrega de lentes gratuitos por parte del DIF, revisiones metabólicas a cargo del IMPAS, donación de árboles por parte de Mantenimiento Urbano a través del Vivero Municipal, así como vacunación de animales por parte de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal.