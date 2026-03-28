Exhorta alcalde a comerciantes del Centro apoyen en la prevención de incendios; avanza tema de hidrantes

El presidente capitalino, Marco Bonilla exhortó a comerciantes del Centro a colaborar en temas de prevención de incendios, reiteró la buena relación que hay con Cocentro, sin embargo, mencionó que sencillos descuidos, han causado pérdidas materiales importantes.



Lo anterior luego de que ayer por la mañana, el cuerpo de bomberos sofocará un incendio en la Calle Libertad, en un establecimiento de productos chinos denominado Chualong.

En la entrevista de este sábado, Bonilla Mendoza comentó: “Primero se hizo la llamada apenas este habían sido las seis de la mañana más o menos cuando se hizo la llamada, estuvimos arribando al lugar no más de 10 minutos atendiendo este reporte, esta situación el conato de incendios se dio en un montoncito de basura que había ahí adentro, pues de este local de inmediato se controló, no tenemos lesionados, no tenemos víctimas, no tenemos digamos daños mayores, afortunadamente que lamentar los camiones cisterna pues estaban en estado óptimo, para operar y poder controlar el siniestro. Hemos estado haciendo revisiones desde que comenzó prácticamente el mes de febrero, previendo el tema de los vientos de este mes de marzo”.

El llamado a los comerciantes

“pedirles y exhortar a los comerciantes que nos apoyen, que nos ayuden mucho para poder prevenir este tipo de accidentes que pues ya nos ha costado pérdidas materiales cuantiosas en la ciudad y bueno, pues vamos a seguir con protección civil municipal con bomberos, revisando inspeccionando puntos de riesgo. Yo le pido pues mucho apoyo a los comerciantes, mucha sensibilidad y también acocentro que nos ayude mucho a platicar y a dialogar con los comerciantes. Hay muy buena relación. Yo le agradezco mucho a Cocentro porque así ha sido, nos ha estado apoyando, acompañando, pero bueno, pues queremos agotar cada local, para tener descartar riesgos en en estas semanas”.

¿Qué avance hay en el tema de los hidrantes para el Centro?



—En el tema de los hidrantes, bueno, pues ya se hizo un sondeo, una perforación. La verdad es que hay una muy buena cantidad de agua. Estamos ahorita en el proceso de la adquisición de tuberías para el rebombeo del agua y la colocación de esta en unos tinacos y luego rebombear de nueva cuenta los hidrantes, que es un proyecto del contador Patricio Martínez del fideicomiso del centro y bueno, pues nosotros estamos apoyando y seguiremos apoyando con los recursos necesarios para poderlo tener listo lo antes posible.