Deutsche Bank ocultó más del doble de movimientos sospechosos de Jeffrey Epstein.

Documentos filtrados este martes del Deutsche Bank revelan que la entidad financiera alemana detectó transacciones sospechosas vinculadas al difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein por aproximadamente 582 millones de dólares, más del doble de la cantidad identificada previamente por investigadores del Senado estadunidense, informó la revista financiera Forbes.

La investigación, titulada “Inside Deutsche Bank”, reunió a más de 200 periodistas de medios internacionales, entre ellos The New York Times, Financial Times, Der Spiegel y Le Monde, quienes examinaron 15 millones de archivos internos, en los que identificaron 21 reportes de actividades sospechosas relacionados con unas 3 mil transacciones realizadas entre octubre de 2013 y mayo de 2019, vinculadas a Epstein o sus empresas.

PUBLICIDAD

Entre las operaciones figuraron transferencias a mujeres, movimientos de recursos mediante empresas fantasma, donaciones caritativas presuntamente utilizadas de manera irregular y pagos de socios multimillonarios como Leon Black y Glenn Dubin. Los registros también revelaron que el banco mantuvo a Epstein como cliente pese a conocer sus antecedentes penales por delitos relacionados con la prostitución de menores y las alertas sobre sus actividades.

La cifra supera 250 millones de dólares en operaciones sospechosas que el senador demócrata Ron Wyden identificó en agosto pasado, cuando acusó a la institución de no informar oportunamente a las autoridades financieras sobre esos movimientos y recomendó investigar penalmente a los banqueros vinculados con el delincuente sexual.

Cuentas de Donald Trump, oligarcas rusos y exigencia de Berlín

Deutsche Bank reconoció que aceptar a Epstein como cliente en 2013 fue un error y afirmó que en diciembre de 2018 le comunicó su intención de cerrar sus cuentas, proceso que concluyó en julio de 2019, tres días después de su arresto por cargos federales de tráfico sexual de menores. La entidad ya había pagado 150 millones de dólares en multas en 2020 y acordado otros 75 millones en 2023 para resolver una demanda de víctimas.

La investigación también documentó operaciones del banco con el presidente estadunidense Donald Trump y oligarcas rusos. Entre los hallazgos figura la filtración accidental de declaraciones fiscales de Trump a un contador externo en 2017 y la continuidad de relaciones comerciales con empresarios rusos pese a advertencias sobre sanciones y riesgos de incumplimiento normativo.

El ministro de Finanzas y vicecanciller alemán, Lars Klingbeil, exigió al banco “transparencia total” sobre las deficiencias de sus controles internos y las medidas para evitar que se repitan.