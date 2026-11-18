Baltimore. Justin Herbert y Omarion Hampton anotaron touchdowns en la primera mitad, y los Cargadores de Los Ángeles consiguieron su primera victoria de la temporada, dominando a Baltimore en la línea de golpeo en una victoria por 23-20 sobre los Cuervos el lunes por la noche.

Baltimore (4-6) sufrió su quinta derrota consecutiva, la más humillante hasta el momento. Los Cargadores (1-8) habían perdido 11 partidos seguidos desde la temporada pasada, pero superaron a los Cuervos en yardas por tierra con un marcador de 160-16.

Las 15 derrotas consecutivas de los Cargadores y los Cuervos antes del partido representaban un récord para un encuentro de lunes por la noche. Herbert completó solo 12 pases para 129 yardas, pero su carrera anotadora de 22 yardas en la primera posesión de Los Ángeles le dio a los Cargadores una ventaja que no perderían.

Con los Los Angeles ganando 23-20, Zay Flowers de Baltimore, quien ha tenido problemas con los balones sueltos a lo largo de su carrera, perdió otro balón tras atrapar un pase cerca de la yarda 45 de Los Ángeles a falta de 2:03 para el final. Luego, Herbert lanzó un pase al exjugador de los Cuervos, Charlie Kolar, para conseguir el primer down que prácticamente sentenció el partido.

Los Cuervos comenzaron el partido con tres series ofensivas sin avanzar, y los abucheos cayeron sobre un equipo de Baltimore que ahora ha perdido siete de sus últimos ocho partidos en casa —cuatro de ellos nocturnos— en un momento en que se suponía que debía estar compitiendo por la Super Bowl.

Brissett y la ofensiva mejoraron gradualmente. Una carrera de touchdown de 2 yardas de Henry redujo la ventaja de Los Ángeles a 10-7, pero después de una intercepción, Hampton protagonizó una de las jugadas clave del partido.