Reportan hallazgo de centro de adiestramiento y crematorio clandestino en Lagos de Moreno, Jalisco: hay 16 fosas

Colectivos de búsqueda en el estado de Jalisco acusaron este fin de semana el hallazgo de un crematorio clandestino en el municipio de El Salto, con al menos 60 bolsas con restos humanos y 21 osamentas.

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco informó que gracias a una denuncia anónima desde el 25 de abril localizaron un predio cercano a un barranco donde había un cráneo y huesos a simple vista, el cual había operado desde 2010.

“(Trabajamos) aquí en este lugar desde el 25 de abril y no ha habido un día que no sea (un hallazgo) positivo. Van casi 60 bolsas de restos, aparte de los cuerpos completos y los calcinados, que no sabemos la cantidad”, dijo la buscadora Ceci Flores.

Además, advirtió que el terreno se encuentra cerca de un barranco y que, por el tiempo que funcionó como lugar de inhumación, podría haber muchos más cuerpos de víctimas de desaparición, incluso debajo de las casas que recientemente han sido construidas alrededor.

El predio se ubica en una colonia popular de El Salto, a unos cinco kilómetros de distancia del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, una de las tres ciudades sede del Mundial de Futbol 2026 en México.

Arturo, miembro del colectivo y quien prefirió reservar su apellido, aseguró que durante cerca de 20 días de trabajos de búsqueda han encontrado no sólo lotes o restos óseos, sino también bolsas en las que se pueden percibir restos humanos que aún tienen tejidos y fluidos, por lo que se podría tratar de personas que fallecieron hace poco.

“Se puede decir que (la fosa) estaba activa (…) porque ahí salieron unas bolsas con mucho tejido. No las podemos ver porque están emplayadas (envueltas) pero por el peso y la forma de las bolsas (se sabe) que tienen todavía todo el tejido muscular”, aseguró.

La denuncia de la fosa sucede a menos de un mes del Mundial 2026 y en medio del descontento de los colectivos de búsqueda por los recursos en infraestructura y seguridad que el Estado ha invertido en el torneo, en contraste con los esfuerzos por localizar a los desaparecidos.

En su reciente informe sobre las desapariciones en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que el país enfrenta una “crisis doble” de desapariciones e identificación forense, al registrar —hasta julio de 2025— 128 mil personas desaparecidas y más de 70 mil cuerpos no identificados bajo custodia del Estado.

El organismo determinó que las desapariciones cometidas por el crimen organizado, en ocasiones en complicidad con agentes del Estado, son el principal componente de esta crisis en México.

Actualmente, México supera las 133 mil personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.