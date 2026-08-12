Reportan alta afluencia en ruta Bowí-UACH, van 400 estudiantes esta mañana

La Subsecretaría de Transporte informó que este miércoles se registró una alta afluencia de pasajeros en la ruta Bowí-UACH, con más de 400 estudiantes en lo que va de la mañana.

El semestre agosto-diciembre inició el pasado lunes y con ello, la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) dio la bienvenida a más de 29 mil estudiantes de los cuales, 8 mil son de nuevo ingreso.

Con ello, la Subsecretaría de Transporte retomó la ruta que recorre los principales accesos del Campus II de la UACH a fin de brindar a las y los estudiantes una manera accesible de llegar a las diversas facultades.