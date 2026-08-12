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Así la encuesta de GobernArte para la alcaldía de Chihuahua capital: aquí los punteros

Según la más reciente encuesta de GobernArte, el PAN se mantiene en primer lugar de las preferencias electorales con el 51.2 por ciento, seguido por Morena con el 30.5 y el PRI en tercer lugar, con el 5.7 por ciento.

Como puntero por Acción Nacional aparece el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, con el 30.4%, seguido por César Jáuregui (25.1%) y por la diputada federal Manque Granados (22.3%).

Por Morena, la diputada local Brenda Ríos se ubicó en primer lugar con el 30.1%, seguida por el exalcalde Marco Adán Quezada (23.9%) y el regidor Miguel Riggs (10.2%).

Mientras que por el PRI están el dirigente estatal de Movimiento Territorial, Fermín Ordóñez (31.7%), el diputado local José Luis Villalobos (29.4%) y la regidora Rosy Carmona (16.5%).

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