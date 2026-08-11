“El bienestar animal se defiende desde la justicia”: Octavio Borunda se reúne con la presidenta del TSJE

El diputado local del Partido Verde y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado, Octavio Borunda, se reunió este día con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera, con el objetivo de fortalecer la capacitación en materia de bienestar y protección animal.

Así lo informó Borunda en sus redes sociales, quien resaltó que “el bienestar animal también se defiende desde la justicia”.

El también dirigente estatal del PVEM, señaló que “sostuvimos una reunión con la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Mtra. Marcela Herrera Sandoval, para dialogar sobre la importancia de fortalecer la capacitación y promoción de los derechos en materia bienestar y protección animal.

Desde el Congreso seguiremos impulsando acciones para prevenir y combatir el maltrato animal, pero también para que nuestras leyes se conozcan, se apliquen y se traduzcan en una protección efectiva para los animales”, enfatizó el legislador del Verde.