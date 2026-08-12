Prepara Hacienda el Paquete Económico 2027, publicará lineamientos este mes

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez dio a conocer que en próximos días se publicarán los lineamientos para la confirmación del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2027, que contempla la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

Asimismo, explicó que la Secretaría de Hacienda entrega a cada una de las dependencias estatales los techos presupuestarios con lo cual, cada Secretaría debe realizar su anteproyecto y presentarlo ante Hacienda.

Granillo Vázquez recordó que el Gobierno del Estado deberá entregar la propuesta del Paquete Económico 2027 antes del 30 de noviembre.

Agregó que aún es muy adelantado mencionar si habrá algún incremento en los recursos estatales más allá del ajuste inflacionario, sin embargo, dijo que si la economía nacional no se recupera podría haber algún impacto para el 2027: “hay algunos signos de recuperación de la economía, esperemos que estos se sigan fortaleciendo y hay algunos otros que todavía están muy endebles, uno de ellos es por ejemplo el empleo que no se ha recuperado, el mes de julio volvió a registrar otra baja en el empleo aunque hay datos importantes positivos en cuanto a las exportaciones, por ejemplo Chihuahua sigue siendo líder en exportaciones, el crecimiento del Producto Interno Bruto también es un buen dato, pero apenas se empiezan a notar signos de mejorías”.