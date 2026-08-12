Acelerador lineal llegará a Veracruz a principios de septiembre, a la espera de trámites federales: Baeza

El secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza señaló que durante los primeros días de septiembre arribará a Veracruz el acelerador lineal que se instalará en la ciudad de Chihuahua y con ello, el Centro Estatal de Cancerología podrá duplicar el número de tratamientos a pacientes con cáncer.

Gilberto Baeza explicó que está un trámite pendiente de concretarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en tanto avanzan los trámites de importación.

Asimismo, el secretario aclaró que la Secretaría de Salud de Chihuahua ha cumplido con los trámites necesarios para trar el acelerador por lo que los tiempos de arribo no dependen de la autoridad estatal, estando únicamente a la espera de procesos burocráticos federales que avanzan en su realización.

Cabe señalar que para el segundo acelerador lineal la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) se dio a la tarea de construir un nuevo búnker que cumplió con los lineamientos necesarios para la instalación del equipo que será donado a la Secretaría de Salud de Chihuahua.