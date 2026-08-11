Atiende Protección Civil Municipal y Bomberos de Cuauhtémoc reportes por lluvias

Cuauhtémoc, Chih.- Personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil realizó un recorrido preventivo por distintos sectores de la ciudad con el objetivo de identificar posibles riesgos derivados de las lluvias y atender reportes relacionados con acumulación de agua.

Durante la supervisión se recorrieron diversos puntos considerados susceptibles a acumulación de agua, entre ellos Calzada Cuauhtémoc y Ferrocarril, Tascates, República de Guatemala, Río Fuerte y Río Florido.

En las inmediaciones de las calles 34 y Oaxaca, el personal atendió el reporte de dos viviendas que habían presentado ingreso de agua. Al momento de la llegada de los inspectores, el agua ya se había retirado del interior de los domicilios.

Los propietarios, manifestaron que el agua ingresó a través del drenaje y alcanzó aproximadamente 15 centímetros de altura. Personal de Protección Civil les ofreció la posibilidad de trasladarse a un albergue para pasar la noche; sin embargo, ambos señalaron que ya contaban con un lugar donde hospedarse.

Posteriormente, en las inmediaciones de Río Fuerte y Ejido, se atendió otro incidente, luego de que un vehículo que intentaba cruzar por la zona fuera arrastrado por la corriente hasta las calles 32 y Texcoco.

En el automóvil, un Nissan March, viajaban dos mujeres, una de 27 años y una menor de 6 años. Ambas fueron auxiliadas por civiles que se encontraban transitando por el sector y posteriormente evaluadas por paramédicos de Cruz Roja, sin que se reportaran mayores incidentes.

En las labores de atención y prevención participaron elementos de Seguridad Pública Municipal, así como personal de Cruz Roja.

La Coordinación Municipal de Protección Civil mantiene los recorridos preventivos en zonas susceptibles a acumulación de agua, con la finalidad de detectar y atender oportunamente cualquier situación de riesgo derivada de las condiciones climatológicas.