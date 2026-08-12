Chihuahua Capital cerró con 1,112 empleos formales durante julio

La Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado (PICsp) dio a conocer que el Municipio de Chihuahua generó 1,112 empleos formales en julio de 2026.



En este sentido se informó que los sectores líderes en creación de empleo fueron la industria de la transformación con 1,645 y comercio con 434 puestos, siendo las grandes empresas las principales generadoras de estos puestos de trabajo.



Por perfil de contratación, 603 empleos fueron para hombres y 509 para mujeres, concentrándose el mayor crecimiento en adultos de 45 a 59 años.



En contraste, el sector de servicios registró la mayor reducción con -988 empleos, al igual que las micro y pequeñas empresas con -323 puestos menos.