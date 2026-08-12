Monzón mexicano mantendrá el pronóstico de lluvias en territorio estatal durante este miércoles

Este miércoles, el monzón mexicano en combinación con inestabilidad en altura, ocasionará chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noroeste del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en el estado de Chihuahua.

Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente fresco a templado con bancos de niebla en zonas montañosas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, así como muy caluroso en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, persistiendo la onda de calor en Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y centro) y Nuevo León (centro y este).

Lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua (suroeste) y lluvias fuertes en Durango (noroeste y oeste), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Viento de componente este de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila y Nuevo León, y viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.