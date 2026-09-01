Repartidor resulta lesionado tras accidente vial, vehículo le cortó circulación

Un joven de 24 años de edad resultó lesionado luego de un accidente vehicular en las calles Izalco y Everest.

El lesionado conducía una motocicleta de repartidor perteneciente a la cadena de Farmacias del Ahorro.

Al momento de circular por la calle Izalco, el conducir de una Toyota Tacoma le corta la circulación al hacer el alto muy salido de la calle Everest.

En consecuencia, el motociclista salió proyectado, quedando inconsciente en la vía pública y con posible fractura de pierna.

Agentes de la Policía Vial se encargaron del reporte correspondiente mientras que paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al joven a un hospital.