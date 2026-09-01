Advierte Fiscalía sobre fraudes en rentas de inmuebles a través de redes sociales

– Explican Fiscal y Coordinadora de la Unidad de Investigación sobre esta modalidad, como parte de la campaña “Detente, Verifica y Protégete”, enfocada a prevenir caer en estos engaños

– Presentan video y piden viralizarlo

A través de la campaña conjunta “Detente, Verifica y Protégete”, la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en coordinación con la Universidad Autónoma de Chihuahua, llamaron a la ciudadanía a tener precaución para evitar ser víctimas de fraudes cometidos a través de la supuesta renta o venta de inmuebles.

En rueda de prensa, el Fiscal de Distrito, Dr. Heliodoro Araiza Reyes, refirió que este tipo de delitos se comenten a través del uso de las tecnologías, por lo que es importante que la gente conozca el modus operandi y lo comparta a la mayoría de contactos posibles.

Señaló que estos delitos consisten en que el delincuente ofrece en renta o venta, inmuebles como departamentos, casas, o habitaciones de hoteles, a un precio muy conveniente, y pide un monto de entre 2 mil y 5 mil pesos, como apartado, no obstante, no son los propietarios.

Advirtió, que, en esta modalidad, los infractores manipulan las emociones de las víctimas, al insistir con una supuesta urgencia de apartar.

“Lo más importante es que no permitan que les transmitan esa urgencia, porque la mayoría de estos engaños se basan fundamentalmente en la exigencia de que se aparte el departamento con el supuesto de que si no lo van a rentar a otras personas interesadas”.

El Fiscal de Distrito resaltó que el objetivo de la campaña es que la mayor cantidad de personas, sepan cómo es que estos delincuentes informáticos pueden vulnerar su patrimonio, su tranquilidad y en algunos casos también hasta su salud mental.

Por su parte, la coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Informáticos, Alicia Márquez Sausameda, dio a conocer que actualmente tienen 29 querellas presentadas por esta modalidad de delito.

Destacó que como parte de las investigaciones ministeriales, en coordinación con la Policía Municipal, el pasado jueves 27 de agosto, llevaron a cabo dos cateos, mediante los cuales se aseguró cuatro celulares, una memoria USB, varios documentos y dos equipos de módem.

También obtuvieron de Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, dos órdenes de aprehensión, que están en proceso de cumplimentarse con la detención de los posibles responsables de estos fraudes informáticos.

La coordinadora recomendó a la ciudadanía protegerse al detenerse y razonar la veracidad de la oferta que están por aceptar, así como verificar que la propiedad e identidad del anunciante sean ciertas, y no depositar sin tener una certeza de que las condiciones se cumplen.

Comentó que se ha observado que en este modus operandi, los defraudadores muestran, a través de redes sociodigitales, una credencial del INE que resulta ser robada, “Entonces aún y cuando les manden un documento, verifiquen que con quien están hablando sea realmente la persona de la identificación”.

Ante cualquier duda, la ciudadanía puede acudir directamente a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, donde hay atención para querellas las 24 horas de los 365 días del año, o también pueden hacer una videodenuncia a través de la página www.fiscalia.chihuahua.gob.mx., en el apartado de denuncias.