A prisión tres acusados por violación y trata de personas en Cuauhtémoc

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Occidente, obtuvo las sentencias condenatorias, dictada en contra de María Hilda C.S., Elías G. C., y José Omar P.V., por los delitos de violación agravada y trata de personas, cometidos a tres víctimas menores de edad, en la ciudad de Cuauhtémoc.

El Ministerio Público demostró la responsabilidad penal de las citadas personas con testimoniales, entrevistas, dictámenes periciales y demás caudal probatorio presentado ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Benito Juárez que dictó el fallo condenatorio.

En la audiencia de individualización de sanciones, el Órgano jurisdiccional impuso las sentencias privativas de la libertad en contra de:

• María Hilda C.S., fue sentenciada a 49 años de prisión, por el delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, en perjuicio de dos víctimas, por hechos ocurridos del verano del 2022 al verano del 2023.

• Elías G.C., fue sentenciado a 81 años de prisión, por los delitos de trata de Personas y violación agravada, en perjuicio de las mismas dos víctimas, por hechos ocurridos en la misma temporalidad.

• José Omar P. V., fue sentenciado a 60 años de prisión por el delito de violación agravada, en perjuicio de tres víctimas, por hechos ocurridos entre el verano del año 2019 a mayo del 2022.

La basta investigación ministerial efectuada en la causa penal 791/2024, estableció el vínculo de los ahora sentenciados y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que cometieron los delitos en perjuicio de las víctimas, por los cuales fueron detenidos a través de órdenes de aprehensión.

También, fueron condenados a pagar la reparación del daño psicológico y moral, cuyos montos económicos serán cuantificados en la etapa de ejecución de sanciones.