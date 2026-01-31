Reparará JMAS Chihuahua daño de contratista de CFE a línea de drenaje en periférico De la Juventud

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua comenzará el jueves 5 de febrero, los trabajos de reparación de un tramo de línea de drenaje en el periférico De la Juventud y Sierra Torrecillas, afectado por excavaciones a cargo de un contratista de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Las labores iniciarán a las 8 de la mañana, por lo que se cerrarán dos carriles centrales pegados al camellón en sentido norte-sur, a fin de ejecutar las maniobras correspondientes.

El tiempo estimado para concluir los trabajos es de cinco días, por lo que se llama a las y los conductores a respetar en todo momento los señalamientos de vialidad, manejar con precaución y, de ser posible, tomar rutas alternas.

Personal técnico del organismo dará celeridad a la obra para concluirla en el tiempo previsto, con el propósito de minimizar el impacto a la movilidad.