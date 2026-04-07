Renuncia imputado a plazo constitucional y es vinculado a proceso por caso de medicamentos oncológicos

La decisión del imputado de renunciar al plazo constitucional refleja la solidez de la investigación presentada por la Fiscalía Anticorrupción

Juez de control dicta auto de vinculación a proceso por el delito de PECULADO AGRAVADO

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua informa que, en audiencia inicial celebrada este día, dentro de la causa penal 894/2026, obtuvo la Vinculación a Proceso de A. V. Ch., toda vez que este renunció voluntariamente al plazo constitucional para la resolución de su situación jurídica, luego de que el Agente del Ministerio Público solicitara su vinculación a proceso por el delito de Peculado Agravado.

Esta decisión, que implica no hacer uso del término de hasta 72 horas ni de su posible ampliación a 144, se da en un contexto donde la representación social expuso datos de prueba sólidos y contundentes derivados de la investigación, relacionados con el presunto uso indebido de medicamentos oncológicos de alto costo.

Derivado de lo anterior, el juez de control, Luis Alberto Simental Ortega, resolvió vincular a Proceso al imputado, por considerar que existen elementos suficientes para continuar con el procedimiento penal en su contra, fijando además la temporalidad de 3 meses, en la que se desarrollará la investigación complementaria.

Este caso, que ha generado profunda indignación social, está relacionado con hechos ocurridos el 10 de septiembre de 2021, en los que presuntamente se dispuso de medicamentos oncológicos como Pegfilgrastim y Trastuzumab, tratamientos que representan una oportunidad de vida para pacientes con cáncer, particularmente en contextos de alta vulnerabilidad.

La Fiscalía Anticorrupción reitera que cada avance en este proceso responde al compromiso de procurar justicia con estricto apego a derecho, pero también con plena conciencia del impacto humano que estos hechos representan, actuando firmemente hasta las últimas consecuencias trátesede quien se trate.