Renuncia el secretario general de Gobierno de Jalisco en medio de crisis por agua contaminada; buscará cargo en 2027

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció este domingo la renuncia del secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, quien solicitó su salida por “motivos personales” en medio de la presión social que se vive en la Zona Metropolitana de Guadalajara tras la crisis de agua.

A través de un breve mensaje en redes sociales, el gobernador afirmó que en su cargo fue designado Carlos Arias Madrid.

“Le he pedido (a Arias Madrid) fortalecer la comunicación con los poderes y actores políticos del estado, así como mantener el enlace con los sectores económicos y sociales de la entidad”, se lee en el documento.

Lemus detalló que Salvador Zamora le informó que, por objetivos personales y del propio equipo político, asumirá tareas relativas al proceso electoral de 2027.

“Personalmente le agradecí su trabajo en estos casi dos años de Gobierno y le he deseado suerte en esta nueva encomienda”, añadió el gobernador.

Minutos antes de que Lemus informará, el ahora exsecretario realizó un publicación en redes donde agradecía al gobernador y confirmó que participará en el proceso electoral.

Esto sucede después de las dos megamarchas en el municipio de Guadalajara, las cuales se realizaron los domingos 11 y 18 de octubre.

¿Por que protestan en Jalisco?

Desde marzo pasado, al menos 320 colonias del área conurbada de Guadalajara reciben en sus casas agua contaminada y con olor desagradable que contiene metales pesados, heces fecales y que no ha sido clorada, según acusó el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), luego de examinar las muestras.

De acuerdo con estudios realizados por diversos organismos estatales y científicos se han detectado, en 200 muestras, heces fecales y bacterias que han provocado un aumento de enfermedades digestivas.

Organizaciones ciudadanas del área conurbada de Guadalajara realizaron el pasado 23 de agosto el Agua KK Fest para exigir a las autoridades una alerta sanitaria por el agua que llega a sus casas con residuos fecales y metales pesados como el plomo, mercurio y aluminio.

Con piñatas, disfraces y carteles en forma de heces, un millar de personas tomaron la plaza pública más importante de la ciudad para exigir que se corten las fuentes contaminantes y se genere un plan de emergencia para atender a las al menos 100 colonias que reciben agua turbia, con mal olor y sin procesos de tratamiento.

“Queremos agua limpia, porque el agua es un bien común y un derecho humano, no una mercancía. Exigimos el reconocimiento de las afectaciones de salud y la declaración inmediata de las alertas sanitarias. ¡Queremos agua limpia y salud ya!”, exclamó María González Valencia, una de las integrantes del comité organizador del festival al leer un pronunciamiento.

La segunda protesta se realizó el pasado 11 de octubre manifestación y terminó con al menos nueve personas detenidas, cuatro con paradero desconocido y decenas heridos, entre ellos representantes de la prensa.

El pasado 18 de octubre un grupo de ciudadanos se concentró segundo fin de semana consecutivo en Guadalajara para protestar en contra del agua contaminada que llega a sus hogares.

La movilización ocurre en el marco de los disturbios que dejaron 39 personas detenidas y críticas por el uso de la fuerza en contra de la población.

Con información de EFE.