Lula da Silva retoma la delantera con 50.14 % de los votos a la mitad del escrutinio en Brasil

El mandatario brasileño y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a tomar la delantera en el recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, con el 50.14 % de los votos, según los resultados oficiales al tener ya 50.1 % de las urnas escrutadas.

Mientras que el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro se mantiene cerca del líder progresista, con el 49.86 %.

Cabe recordar que el candidato que obtenga más del 50 % de los votos válidos asumirá la Presidencia de Brasil el próximo 5 de enero, por un mandato de cuatro años.

El inicio del recuento ha estado marcado por una gran confusión, después de que a petición de la campaña de Lula un juez de la Corte Suprema prorrogara dos horas el horario de votación, cuando ya se habían empezado a contabilizar los primeros sufragios.