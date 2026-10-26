Identifican a masculino localizado sin vida en campos de Cempasúchil

Está noche se informó la identidad del cuerpo localizado sin vida por la tarde en la orilla del Río Chuviscar e la altura de la calle Ejido Rancho enmedio cerca de los campos de Cempasúchil, se reportó que el cuerpo contaba con “tiro de gracia”.

Se trata de quien en vida se llamaba Isaac Epifanío Miranda Ramos de 42 años de Edad quien se desempeñaba como funerario.

La víctima vetía ropa en color oscuro, personal de criminalística y semefo fueron los encargados de levantamiento de la evidencia para una posterior investigación.