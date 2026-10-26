Detiene Policía Municipal a hombre con 85 porciones de aparente cristal en la Solidaridad Popular

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 25 de octubre de 2026.- Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre de 64 años por presuntos delitos contra la salud, tras localizar un equivalente de 85 porciones de aparente cristal, así como supuesta marihuana en un vehículo, en la colonia Solidaridad Popular.

La intervención ocurrió durante un recorrido de prevención y vigilancia del Distrito Colón, en las calles 29 de Diciembre y Lucio Cabañas, donde los agentes observaron a un hombre a bordo de un Seat Ibiza rojo, quien fumaba de un objeto que despedía humo blanco denso.

Durante la revisión, los policías localizaron tres bolsas de plástico transparentes con varios envoltorios que contenían una sustancia con características similares al cristal, además de un envoltorio amarillo con hierba verde y seca.

Jorge Arturo G. M. fue detenido y trasladado al Centro de Detención Zona Norte, para posteriormente quedar a disposición de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, junto con las sustancias aseguradas.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.