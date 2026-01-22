Renuncia de cuñada de Rubí Enríquez no es un tema de género, es de honestidad y aplicación de la ley: Daniela Álvarez

Ante la renuncia de Erika Prado a la dirección administrativa del DIF Municipal de Juárez, su cuñada Rubí Enríquez, esposa del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, lamentó que “una mujer ataque a otra sin conocer su trabajo”, en referencia a que fue Daniela Álvarez, dirigente estatal del PAN, quien denunció el presunto nepotismo al interior del DIF juarense.

Es por ello que Álvarez Hernández, presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional, argumentó que “esto no es un tema de género, es un tema de honestidad y aplicación de la ley. Y aún y con la renuncia de por medio se debe de aplicar la ley y sancionar a quienes resulten responsables”.

Ayer, Rubí Enríquez anunció de esta manera la renuncia de su cuñada Erika Prado: “me duele anunciar la renuncia de una mujer trabajadora, responsable y honesta. Ella no cometió delito ni falta alguna: su contratación fue decisión de la directora de la institución descentralizada, no mí. No se vale que otra mujer ataque a otra sin conocer su trabajo, su compromiso, su historia ni reconocer su crecimiento. Hubiera sido justo que se reconociera su esfuerzo íntegro y ejemplar en lugar de reducirlo a un tema político. Detrás de cada mujer hay una historia de lucha y dignidad que merece respeto”.