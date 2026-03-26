Fortalecer el contacto directo con la ciudadanía es la clave para dar resultados: JL Villalobos

El Diputado José Luis Villalobos García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezó una jornada de convivencia y atención ciudadana en el Centro Comunitario “La Hormiguita”, ubicado en la colonia Cerro de la Cruz. Ante adultos mayores y vecinos del sector, el legislador reafirmó que su labor no se limita al trabajo en el Pleno, sino que se nutre del recorrido constante por las colonias.

“Tengo claro que la mejor forma de ayudar es escuchándolos de frente; estoy convencido de que es la única manera de tener un verdadero acercamiento con la ciudadanía”, puntualizó.

Resultados en Gestión Social y Salud

Durante el encuentro, Villalobos García destacó que, a pesar de no contar con una oficina que maneje recursos directos o apoyos asistenciales, gracias a la voluntad política y la vinculación con la sociedad civil, el año pasado se lograron concretar más de 2,500 gestiones en beneficio de las familias chihuahuenses.

En materia de salud, el diputado resaltó avances históricos impulsados desde el Congreso local:

 Diabetes Infantil: Se logró integrar en la Ley Estatal de Salud un marco normativo para la atención integral de esta enfermedad, incluyendo programas de prevención y educación nutricional en escuelas.

 Presupuesto para Insulina: Se garantizó una partida de 5 millones de pesos destinados al Hospital Infantil para el suministro de insulina, aliviando la carga económica que enfrentan cientos de familias.

 Empatía Escolar: Se promueve que las instituciones educativas cuenten con los insumos necesarios y fomenten un entorno empático para los alumnos que viven con esta condición.

Nuevas Iniciativas: Neurodivergencia y Jefas de Familia En el marco de su agenda legislativa, el diputado informó sobre la reciente presentación de una iniciativa en materia de Neurodivergencia, diseñada para brindar respaldo institucional a las familias y personas con condiciones del espectro neurodivergente, un sector que requiere visibilidad y apoyo especializado.

Asimismo, subrayó su trabajo en leyes en favor de las madres jefas de familia y el impulso al turismo local, pilares fundamentales para la economía y el tejido social de Chihuahua.

Finalmente, José Luis Villalobos reiteró su compromiso de mantener una oficina de “puertas abiertas” en la calle. “Voy a seguir visitando las colonias, viendo a la gente a los ojos y gestionando soluciones. Esa es y seguirá siendo mi forma de trabajar”, concluyó.