Del 23 al 25 de abril; Feria del Libro Municipal “Tintas Norteñas” en la Plaza de Armas

La siguiente Feria del Libro Municipal “Tintas Norteñas” estará en la Plaza de Armas de 10:00 de la mañana a 11:00 de la noche con entrada libre.



Lo anterior lo informó Fernanda Bencomo, directora del Instituto de Cultura del Municipio (ICM), precisó que la FELIM estará los días 23, 24 y 25 de abril.



Lo que habrá. Serán 27 expositores, entre editoriales independientes, institucionales y promotores culturales capitalinos.

Bencomo Arvizo manifestó que la FELIM fortalece la literatura como eje fundamental para la vida cultural de la ciudad.

En esta segunda edición, en el salón consistorial de la Presidencia, habrá la presentación de 25 libros con conferencias impartidas al público infantil, juvenil y en general. Se busca dialogar con los autores de los libros y sobre todo, enriquecer la experiencia en la lectura.