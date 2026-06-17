Reinstalan mesa de trabajo comisión negociadora de la CNTE y autoridades federales

Ciudad de México. Una semana después del último diálogo en la Secretaría de Gobernación, este miércoles se reinstaló la mesa de trabajo entre la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y autoridades federales.

Antes de entrar al encuentro en el Palacio de Cobián, la maestra Elvira Veleces, dirigente de la sección 14 de Guerrero, denunció que 10 profesores de su contingente fueron “agredidos”por la policía federal cuando iban en camino a movilizarse sobre Avenida del Imán.

Por lo cual, el magisterio disidente pide que se esclarezcan estos hechos, ya que debe de preservarse el derecho “a la no represión”.

“Estuvieron hostigados, violentaron físicamente y verbalmente a los compañeros que llevaban el sonido y a su servidora, junto con otros compañeros. En total somos 10 compañeros agredidos”, señaló la dirigente.

Mencionó que todavía no llegaban al punto de concentración, cuando se les obstaculizó el paso. “Sin una orden” comenzaron a revisar los dos vehículos y les quitaron los celulares, reprochó, mientras mostraba su teléfono móvil destruido.

“Nos robaron cada una de las carteras de los compañeros con sus quincenas, robaron el dinero, les quitaron y robaron las credenciales, los forzaron a pararse ahí para tomarles fotografías, los amedrentaron y en particular a dos o tres compañeros nos dijeron que nos retiráramos hacia Guerrero porque si no para la otra iban a matarnos”, aseveró.

Los integrantes de la CNUN ingresaron a la Secretaría de Gobernación a las 16:30 horas, tres horas después de la hora convocada.