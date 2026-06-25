Regresan a Atascaderos familias desplazadas; señalan que fue por gusto

Enrique Rascón secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas señaló que se ha continuado con la ayuda a las personas desplazadas de Atascaderos pues algunos optaron por regresar.

En este sentido mencionó que se tiene una mesa permanente con la secretaria General de Gobierno y la Unidad de Atención a Víctimas con Norma Ledezma con distintos polígonos y comunidades circunvecinas por indicaciones de la gobernadora Maru Campos, así como las mesas de seguridad.

“Hace unos días platicábamos con algunas familias que fueron de retorno a la comunidad de atascaderos, personalmente hable con el presidente seccional agradeciendo el trabajo y colaboración de los distintos niveles de gobierno para lograr que regresen a casa”, comentó.

Asegura que a nadie se le obligo a irse a la comunidad otros decidieron quedarse en Parral y otras comunidades por gusto.