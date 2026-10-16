Registra Municipio 65% de avance en pavimentación de calles de la colonia R. Almada

La obra contempla la atención en más de 4 mil metros cuadrados

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 16 de octubre de 2026.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, registra un avance del 65 por ciento en los trabajos de pavimentación de las calles Francisco López, Teresa de Mier y L. Von Ranke, en la colonia R. Almada, como parte de las acciones que impulsadas para fortalecer la movilidad y mejorar la infraestructura urbana de Chihuahua Capital.

Actualmente, las cuadrillas trabajan en el colado de losas de concreto hidráulico en la calle Teresa de Mier, una etapa fundamental para la conformación de la nueva superficie de rodamiento. Por su parte, en la calle Francisco López se realizan trabajos de terracerías, que comprenden la preparación y adecuación del terreno para recibir las siguientes capas de la estructura del pavimento.

En tanto, la calle L. Von Ranke ya cuenta con la pavimentación concluida, lo que representa un avance importante en la mejora de las vialidades del sector.

El proyecto contempla una intervención superior a los 4 mil metros cuadrados e incluye trabajos de infraestructura hidrosanitaria, preparación de terracerías, pavimentación con concreto hidráulico y señalamiento vial horizontal, acciones que permitirán contar con calles en mejores condiciones para la circulación vehicular y el tránsito cotidiano de las familias.

Con una inversión superior a los 6 millones de pesos, esta obra contribuye a mejorar las condiciones de movilidad, brindar mayor comodidad a quienes transitan por la zona y fortalecer la infraestructura de la colonia.

El Gobierno Municipal, mantiene el compromiso de impulsar obras que respondan a las necesidades de las familias chihuahuenses, mediante acciones que mejoren las calles de sus colonias y contribuyan a una ciudad con infraestructura más funcional, segura y adecuada para todas y todos.